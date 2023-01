Pozzuoli | aggredisce infermiere e guardia giurata in ospedale | denunciato

Pozzuoli News 24

...di Giugliano dove il tunisino si era presentato con diverse ferite lacero - contuse al cranio che costringevano i sanitari a disporre il suo trasferimento urgente all'ospedale di, dove ...la moglie con dieci coltellate. E' successo ieri sera a Giugliano, in provincia di Napoli ... Massacra la moglie per gelosia e la manda in ospedale E' successo il mese scorso a. Ha ... Rifiuta il soccorso e aggredisce i poliziotti, arrestato 33enne Prima un’ambulanza presa a colpi di bottiglia al Vomero, poi un medico e una guardia giurata aggrediti nel pronto soccorso dell’ospedale ...Personale sanitario ancora nel mirino nel Napoletano: dopo l'aggressione già registrata in giornata nel capoluogo, un nuovo caso si segnala a Pozzuoli. «Nel mirino ...