Orizzonte Scuola

... ben 800 milioni di euro , con raddoppio dei fondi dedicati aldella Polizia di Stato ... A partire dalle norme contenute nella Manovra, tra cui spiccano l'aumento dell'unico per i ...In queste prime settimane del nostro lavoro abbiamo già fatto alcune cose per te e per chi, come te, oggi conosce il mondo: daldell'unico per il primo figlio e dal terzo figlio ... Potenziamento assegno unico, estensione congedo parentale: le misure per la natalità in legge di Bilancio. Lettera Ministra Roccella Approvata la Legge di bilancio ecco le novità sull'assegno unico dal 2023; gli aumenti previsti per l'inflazione. Nuove domande solo per variazioni ISEE ...La ministra per la Famiglia scrive una lettera ai bambini venuti al mondo dopo la mezzanotte: "Ben arrivati. Vogliamo sostenere i tuoi sogni" ...