PostePay Evolution | aumento canone annuo per le nuove attivazioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dal 1 gennaio 2023, lerichieste della carta prepagataavranno un rinnovo delannuale più elevato rispetto a quello fin qui previsto (gli aumenti saranno relativi anche alle offerte convergentiConnect, che hanno in abbinato unaed una SIM PosteMobile). Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, laè una carta prepagata e ricaricabile dotata di codice IBAN per l’invio e la ricezione di bonifici e la domiciliazione delle utenze. Vi ricordiamo, inoltre, chepermette di effettuare acquisti online tramite il circuito Mastercard ed in più di 44 milioni di negozi nel mondo. Peraltro, la...