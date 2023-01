Poste Italiane | ritiro delle pensioni in provincia di Milano | al via da martedì 3 gennaio

Oristano Noi

Bene anche Nexi a +1,30%, Prysmian a +1,41%, Tenaris a +1,72%, Unicredit a +1,33%,a +1,10%, Banca Mediolanum a +1,05%, Cnh Industrial a +1,07%, Enel a +1,71%. In rosso Amplifon e ...: IN PROVINCIA DI ENNA DA MARTEDÌ 3 GENNAIO SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DEL MESE È possibile ritirare la pensione nei 27 Uffici Postali e nei 28 Postamat della provincia Palermo, 2 ... Festa per la centenaria di Oristano: omaggio da Poste italiane Poste Italiane fa sapere attraverso una nota che in provincia di Palermo le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da domani, martedì 3 gennaio, in tutti i 150 uffici postali dell ...Poste Italiane comunica la data del pagamento delle pensioni nel mese di gennaio: a partire dal 3 gennaio le poste di Salerno ...