Porte girevoli | ecco cosa cambia con l' arrivo di Vasquez al Milan

ilmessaggero.it

Il mondo dei portieri non ha un secondo di tregua, lo sappiamo bene. Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni, il Milan ha dato l'ennesimo esempio. E in qualche modo ha condizionato alcune mosse, ...Sono pronte le sliding doors alla Viterbese. Domani comincia il mercato di riparazione, che dovrà consentire alla Viterbese di acquistare rinforzi per tentare una rimonta che permetta alla formazione ... Mercato, si aprono le porte girevoli alla Viterbese: ecco Devatak, in partenza Rodio Sono pronte le sliding doors alla Viterbese. Domani comincia il mercato di riparazione, che dovrà consentire alla Viterbese di acquistare rinforzi per tentare una rimonta che permetta ...Sono pronte le sliding doors alla Viterbese. Domani comincia il mercato di riparazione, che dovrà consentire alla Viterbese di acquistare rinforzi per tentare una rimonta che permetta ...