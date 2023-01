Porsche Holding Salzburg si espande e acquista Auto Carrera di Bolzano

Borsa Italiana

... unadi sviluppatori che progettano impianti di produzione di carburanti sintetici a ... Oltre a, hanno preso parte al round di finanziamento anche i fondi EIG Global Energy Partners e ...All'inizio di quest'anno,ha investito altri 75 milioni di dollari , acquisendo il 12,5% di Hif Global , laattiva in questo processo di produzione di eFuel, di cui fanno parte, tra ... Volkswagen: assemblea approva maxi dividendo da 19,06 euro per ... Für die Aktie Porsche Automobil stehen per 29.12.2022, 12:33 Uhr 50.22 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Porsche Automobil zählt zum Segment "Automobilhersteller". Um diesen Kurs zu bewerten, hab ...Für die Aktie Porsche Automobil stehen per 29.12.2022, 12:33 Uhr 50.22 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Porsche Automobil zählt zum Segment "Automobilhersteller". Um diesen Kurs zu bewerten, hab ...