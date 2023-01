Pordenone | chiude negozio per “mancanza di personale con voglia di lavorare” Il sindaco | “Dite quanto li pagate”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A Valvasone Arzene, in provincia di, sulle vetrine deldella Cospalat è apparso nel giorno di San Silvestro un cartello “provocatorio” in cui è stata diffusa la notizia di sospensione dell’attività a causa didi“che abbia un minimo didi“. Ildella cittadina in provincia di, appresa la notizia, ha reagito immediatamente con un post sui social network: “Bisognerebbe fornire tutte le informazioni del caso (stipendi garantiti, contesto lavorativo adeguato, come le temperature dei locali e capacità di gestire il) prima di esternare affermazioni così pesanti”. Il testo dell’annuncio affisso sulle vetrine delè duro: “Con grande ...

E' l'annuncio comparso il giorno di San Silvestro sulle vetrine di un negozio della Cospalat a Valvasone Arzene (). Un cartello "provocatorio" - come è stato spiegato dallo spaccio di ...Il messaggio è stato affisso sulla vetrina dello spaccio Cospalat di Valvasone Arzene , comune in provincia di, dopo che molti colloqui di lavoro non sono andati a buon fine.