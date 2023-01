Pogba messo alla porta | gli infortuni lo mandano dall’altra parte del mondo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Paulè stato sicuramente il peggior acquisto estivo dadella Juve e ora i bianconeri non sanno più cosa fare con lui per gennaio. Di sicuro la Juventus si aspettava molto di più da Paul, con il francese che ha disputato solamente la prima amichevole estiva della stagione, prima di fermarsi per uno che non sembra davvero avere fine. LaPresseIl 2023 infatti avrebbe dovutore con sé non soltanto un nuovo anno e nuove aspettative, ma allo stesso tempo anche unfinalmente pronto per tornare in campo. Le speranze però sono morte fin da subito, ovvero da quando Allegri al termine dell’amichevole contro l’Arsenal ha spiegato come tutti torneranno pronti tranne il transalpino. Non sarà per nulla semplice dunque per Madama capire dunque cosa fare con l’ex ...