(Di lunedì 2 gennaio 2023) Neldelc’è inun totale di 24di, distribuiti in 16del primo semestre e 18del secondo. Cifre che, se tutto va bene, si andranno ad aggiungere ai 66ricevuti da Bruxelles fino a metà 2022 (prefinanziamento e prime due rate) e ai 19attesi per la terza rata relativa agli impegni in scadenza il 31 dicembre. Neldelc’è inun totale di 24di, distribuiti in 16del primo semestre e 18del secondo Quest’anno la tabella di marcia delprevede il raggiungimento di 27 obiettivi complessivi ...

LA NOTIZIA

...tira e molla è riuscito ad approvare il disegno di legge sulla concorrenza (un milestone del). ... Macaso dovesse andare male, vengono riconosciuti all'uscente gli indennizzi per le spese ...... quindi a zero emissioni, da utilizzare sia nei processi industriali chetrasporto pubblico e ... che rappresenta anche uno dei nostri progetti bandiera sulgià approvato dal governo. Vogliamo ... Pnrr, nel 2023 ci sono in gioco 24 miliardi di euro Nel Pnrr del 2023 c'è in gioco un totale di 24 miliardi di euro, distribuiti in 16 miliardi del primo semestre e 18 miliardi del secondo.Un po' primarie ma senza i gazebo, un po' rampa di lancio per sperimentare, rafforzare o tornare in prima linea. Di sicuro c'è che saranno termometro di equilibri su larga ...