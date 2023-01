Più esercitazioni e più tensioni L’Indo Pacifico nel 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) È del tutto prevedibile che nelsarà teatro di una fitta serie dimilitari, che vedranno impegnate le potenze regionali tanto quanto Stati Uniti, Cina e probabilmente Russia e qualche Paese europeo. Questo indica che la regione è in una condizione di equilibrio temporaneo, e accresce il rischio di incidenti. Anche di questo hanno recentemente parlato il segretario di Stato statunitense e il nuovo collega degli Esteri cinese, concordando di tenere aperte le vie di comunicazione (che la Cina ha interrotto sul piano militare dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan). L’intensificarsi della rivalità tra Cina e Stati Uniti ha spinto entrambi i Paesi a intensificare la preparazione militare nella regione, e ha fatto da base a un generale riarmo strategico – frutto anche di vari contenziosi ...

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

Con questa nuova nomina, Ri diventa il secondo ufficialealto in grado della Corea del Nord, ... recentemente, Pak era finito sotto i riflettori per le forti critiche allemilitari ...... infatti, la creazione di nuove professionalità capaci di misurarsi con infrastrutture sempre...ai moduli e agli approfondimenti teorici il programma prevede infatti lo svolgimento di... Allestiti nuovi laboratori all’ospedale di Ravenna per gli studenti del ...