Pioggia di missili sulla base russa | così è scattato il raid di Kiev

Vatican News - Italiano

I media ucraini segnalano attacchi con droni kamikaze di fabbricazione iraniana su Mykolaiv, ma anche che la difesa aerea avrebbe abbattuto almeno 20 trae droni diretti su Kyiv. E nel suo ...... ancora viva • Dallo Spallanzani fanno sapere che, dopo le analisi dei tamponi dei passeggeri dei voli in arrivo dalla Cina, non sono state trovate nuove varianti • Unadi... Ucraina: l’anno si apre con una pioggia di missili sulle città, molti ... Nella notte di Capodanno l'esercito ucraino ha colpito con dei missili lanciati dai sistemi Himars un gruppo di militari russi alloggiati nei locali dell'istituto tecnico di Makiivka. Alcune fonti ...Meteo per Lunedì 2 Gennaio 2023, Piani di Bobbio. Giornata caratterizzata da precipitazioni di pioggia mista a neve, temperatura minima di 1°C e massima di 3°C ...