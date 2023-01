Pillole statistiche di Serie A2 e A3 Credem Banca

Leggi su seriea24

(Di lunedì 2 gennaio 2023)A2 e A3della 1a giornata di ritorno Big in A2 Giacomo Bellei (Delta Group Porto Viro): 23 punti e il 58% in attacco.Michal Petras (Tinet Prata di Pordenone): 24 punti, 41% in attacco, 4 muri, 2 aces e l’11% di ricezione perfetta.Alessandro Bovolenta (Consar RCM Ravenna): 23 punti, 40% in attacco e 3 muri.Diego Cantagalli (Conad Reggio Emilia): 31 punti, 49% in attacco e 3 muri.Jacub Petras (Consoli McDonald’s Brescia): 22 punti, 49% in attacco e 5 muri.Miglior Palleggiatore: Igor Jovanovic (Agnelli Tipiesse Bergamo), 5 punti, 100% in attacco, 2 muri e 1 ace.Miglior Centrale: Lorenzo Codarin (Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo), 14 punti, 58% in attacco, 5 muri e 2 aces.Miglior Cambio: Luca Chiavello (Alpi Marittime ...