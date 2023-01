Piera Maggio riceve la tessera sanitaria di Denise Pipitone La reazione social

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La scomparsa di, avvenuta il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, in Sicilia, quando aveva solo quattro anni, è certamente uno degli eventi che ha toccatormente gli italiani, molti dei quali continuano ad augurarsi di poterre notizie positive su di lei. La mamma della bambina,, non si è mai arresa e in questi oltre 18 anni ha fatto in più occasioni appelli in Tv per tener viva l’attenzione della gente, ma anche degli inquirenti, per far sì che le indagini non si fermassero. Nelle ultime ore, però, la donna ha ricevuto un oggetto che non ha potuto non spingerla a pensare a quella che lei considera ancora la sua bambina: la. Per lo Stato questo modo di agire rappresenta un atto dovuto, ma per ...