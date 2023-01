Piante estinte | la nuova sfida è farle ritornare in vita

La Rivista della Natura

Tavole botaniche di. a) Streblorrhiza speciosa Endl. (Sarah A. Drake, 1841 in Edwards's Botanical Register or Ornamental Flower - Garden and Shrubbery); b) Tetramolopium tenerrimum (...L'oggetto da far girare cui si riferisce il titolo è la cannabis che nel futuro distopico in cui è ambientata la storia è sparita perché ledi marijuana si sono inspiegabilmente. E ... Verso la “resurrezione” delle piante estinte Il botanico Andrea Mondoni ha partecipato al programma internazionale «Ci sono specie considerate perse per sempre: invece abbiamo speranze» ...L’estinzione di qualsiasi specie rappresenta una perdita di caratteristiche e risorse uniche e preziose per il nostro pianeta, frutto di milioni di anni di evoluzione. Nell’epoca attuale, caratterizza ...