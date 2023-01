Peschiera Borromeo | la Polizia Locale ferma un carro attrezzi senza assicurazione

IL GIORNO

Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di(Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente. Sul posto, in via ...Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di(Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente. Sul posto, in via ... Peschiera Borromeo, lite di Capodanno in famiglia al ristorante: 48enne grave in ospedale L’anno di chiude così con 602 veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa. Fermato anche un cittadino libico con patente probabilmente falsa ...Operazione della Polizia Locale che ha trovato giacigli di fortuna e uno zaino con tracce di stupefacenti, ma non la droga. Segnalati alla prefettura cinque acquirenti ...