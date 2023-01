Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero | morto 38enne

News In Quota

Con i botti non si è mai al sicuro anche quando crediamo di avere tutto sotto'.ildell'auto e va a sbattere sull'A6 in direzione Savona. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.00 sull'autostrada al km 119 ed immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i ... Perde il controllo e l’automobile si ribalta: ferito il guidatore «Sparare i botti è pericoloso anche quando crediamo di avere tutto sotto controllo». Nelle parole di Ciro Belfiore c’è rammarico e amarezza per un gesto ...«Sparare i botti è pericoloso anche quando crediamo di avere tutto sotto controllo». Nelle parole di Ciro Belfiore c’è rammarico e amarezza per un gesto che ...