Perché non farà nulla di buono Floris | veleno sulla Meloni in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Giovanni, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese che tornano a In onda, su La7, nella puntata del 2 gennaio, afferma che il presidente del Consiglio Giorgia"è circondata dal mondo delle cicale". E ancora: "Lei ha vintoè nuova ma non può faredi nuovo". Il problema, prosegue il conduttore di DiMartedì, sempre su La7, è che il presidente del Consiglio "deve gestire come Draghi ma Draghi era Draghi, era nato per quello, mentre lei invece dovrà trasformarsi". Qui l'intervento dia In onda Il tema in studio era la benzina. Il governo ha detto addio allo sconto sulle accise dei carburanti in scadenza al 31 dicembre. Dal 1 gennaio fare il pieno costerà quindi di più, circa 200 euro in più all'anno, secondo i calcoli di Assoutenti. Sempre meno, però, di quanto ...