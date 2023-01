Per le Ong ci vuole un codice di condotta Il commento di Pennisi

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) I lettori di Formiche.net sanno che di solito non scrivo di temi attinenti a mie carriere pubbliche in passato. Per questo motivo, ho trattato del problema immigrazione sporadicamente, principalmente in un articolo del 2018. Ritengo, però, utile fare chiarezza sul alcuni punti a proposito del decreto legge suldiper le Organizzazione non governative (ONG), enti umanitari di diritto privato che vengono finanziati da vari Paesi a titolo delle loro attività di cooperazione allo sviluppo. Il tema sta riscaldando la politica in questi giorni e penso necessario portare alcuni punti all’attenzione. Mi sono interessato delle migrazione per quasi cinquanta anni. Negli anni Settanta, il mio lavoro mi portava almeno una volta ogni due mesi a Nairobi, presso la cui Università, un gruppo composto, tra gli altri, da Stiglitz, Jolly, Harris e Todaro ...