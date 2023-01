Per la sua professione | Elisabetta punta sulla New Space Economy con satelliti per monitorare lo stato di salute della Terra Ma alle 18 atterra a casa e si diverte con le sue bambine | tra balli e film in tv

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 gennaio 2023)Lamboglia, 42 anni, si è laureata con lode a La Sapienza di Roma in Ingegneria Astronautica e poi in Relazioni Internazionali alla London School of Economics and Political Science. Impegnata ad accelerare la transizione verso un settore spaziale più sostenibile, si occupa di progetti e missioni di osservazioniall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) come Ingegnere dei Costi e Coordinatrice strategica per il Clima e la Sostenibilità. Impegnata nel campo delle pari opportunità, fa parte del gruppo 100 Esperte (100esperte.it) con un obiettivo: valorizzare le donne professioniste nella costruzione del futuro. Da sedici anni vive nei Paesi Bassi, oggi all’Aia, la cittàPace.Lamboglia, 42 anni, ingegnera astronautica. ore 7 «Il primo check: ho due agende, una ...