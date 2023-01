Per i big per petrolio Exxon e Chevron un 2022 da record | grazie all’aumento dei prezzi i loro profitti sfiorano i 100 miliardi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Le compagnie petrolifere statunitensiMobil ehanno appena chiuso un’annata da incorniciare.deidel greggio registrato dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la prima registrerà stando alle stime di S&P Capital Iqper 56di dollari, mentremetterà a segno utili per 37: unassoluto, sottolinea il Financial Times dando la notizia. Una prosperità “vista dalle major come una vendetta, dopo che hanno resistito alle pressioni degli attivisti e di alcuni azionisti perché abbandonassero ilcore business e riducessero le emissioni dannose per il clima”, sottolinea il quotidiano finanziario, ricordando che entrambi i gruppi ...

