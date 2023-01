Per Big 7 Travel è 10 Diego Vitagliano la migliore pizzeria del mondo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La celebre rivista Big 7lancia il consueto appuntamento di fine anno sulle migliori pizzerie del, con la classifica ’50 Best Pizzas In The World’. Quest’anno sul gradino più alto l’Italia, con la10di Napoli che si aggiudica il titolo didel globo dell’anno 2022, dopo aver trionfato anche nella classifica europea di qualche mese fa. ”Sono emozionato e onorato per questo importante riconoscimento, che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il. Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un ...

Pessime notizie per l'Inter in vista del match contro il Napoli di mercoledì. Simone Inzaghi non potrà contare su Marcelo Brozovic, che si deve fermare per circa due settimane a causa di una distrazione al soleo. MILANO - Simone Inzaghi perde Marcelo Brozovic per il match, in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano mercoledì 4 gennaio alle 20.45, contro la capolista Napoli dell'ex Luciano Spalletti. Il centrocampista croato, infatti, ha ... Domani, alla vigilia di Inter-Napoli, torna a parlare Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro si presenterà alle ore 11 al Konami Training Center per la conferenza stampa di presentazione del big match. In occasione di Inter-Napoli il mister dovrà fare a meno di un elemento molto importante per la rosa a causa di infortunio.