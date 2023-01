Pensiero del giorno – Il Natale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ho trascorso unstupendo a Roma. Ho ritrovato i miei parenti e gli amici. E’ stata una festa ancora più bella perché nei due anni passati non mi era stato possibile incontrarli. A Roma, abito lontano dal centro storico quindi non ho potuto godere dell’atmosfera natalizia che si respira passeggiando per le storiche vie della città, ma anche nel mio quartiere c’erano luminarie che brillavano sopra la via principale formando un’ipotetica capanna, donando gioia e diletto. I negozi erano ben forniti e i bar traboccavano di dolci e di delizie di ogni genere. C’era un fermento di persone per le strade che mi ha riportato agli anni precedenti il 2020. Da allora, abbiamo trascorso un lungo periodo di disagi e di riflessione tanto da sentirci diversi, nel cuore e nello spirito. Ma queste Feste natalizie ci hanno rigenerato. Il sentimento di fraternità e di affettuosità ...