Pensavo fosse amore invece era un calesse film stasera in tv 2 gennaio | cast | trama | streaming

(Di lunedì 2 gennaio 2023)era unè ilin tv lunedì 22023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVera unLa regia è di Massimo Troisi. Ilè composto da Massimo Troisi, Francesca Neri, Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi, Gabriella Barbuti, Nuccia Fumo, Giovanni Febraro, Terence Nadesan, Alessia Salustri, Anna Teresa Rossini, Fiorenzo Serra, Antonio Sigillo, Corrado Taranto, Pia ...

SuperGuidaTV

una cosa figa dormire nella Medina e in fondo lo è, l'unico problema è che non sapevo che la moto non la fanno entrare e quindi sono andato alla ricerca di un parcheggio a pagamento ...Serena Rossi è diventata mamma a 30 anni: 'Quando sono rimasta incintatardi per avere un figlio. Il mio ginecologo mi disse addirittura che la nonna alla mia età aveva già otto figli. ... Beata te, l’intervista a Serena Rossi e Fabio Balsamo: “Quando sono rimasta incinta pensavo fosse tardi per avere un figlio”