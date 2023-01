Pelé | veglia funebre | fuochi artificiali e lunghe file

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il carrocon a bordo la bara diè arrivato a Vila Belmiro, lo stadio del Santos, dove a patire dalle 10 di oggi ora del Brasile (le 14 in Italia) si svolgerà laaperta al pubblico ...

Così il presidente dell'ente mondiale del calcio, Gianni Infantino, al suo arrivo allo stadio di Vila Belmiro per la funebre di, che si sta svolgendo con la bara aperta. "Adesso ... Cominciata nello stadio del Santos la veglia per Pelé: iniziano a entrare i primi tifosi