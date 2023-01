Pelé | veglia funebre allo stadio del Santos | tifosi in fila dalla notte Il figlio | 'Affido mio padre a Dio | ora gioca con lui'

RaiNews

... Gianni Infantino, è arrivato quest'oggi a Vila Belmiro per salutare per l'ultima volta. La ... Lasi è aperta alle 14 - ore italiane - e si concluderà domani, alla stessa ora. Oltre al ..."Ciò che vorrei dire in questo momento è che O Rei è eterno. Siamo qui per omaggiarlo come ... La veglia per Pelé nello stadio del Santos. Infantino: intitolargli uno stadio in ogni Paese - La diretta della veglia per Pelé su Rainews24 - La diretta della veglia per Pelé su Rainews24