Pelé | veglia funebre a Santos | da brividi l' ultimo saluto del figlio Edinho

(Di lunedì 2 gennaio 2023)(BRASILE) - Un momento triste trasformato in una festa in suo onore. Così il Brasile saluta, morto a 82 anni il 29 dicembre scorso dopo aver lottato contro un tumore al colon , la cui ...

RaiNews

Così il Brasile saluta, morto a 82 anni il 29 dicembre scorso dopo aver lottato contro un ... lo stadio del Santos dove si sta svolgendo lafunebre aperta al ...Il carro funebre con a bordo la bara di Pele' e' arrivato a Vila Belmiro, lo stadio del Santos, dove a patire dalle 10 di oggi ora del Brasile (le 14 in Italia) si svolge laaperta al pubblico. Tanti i brasiliani accorsi per rendere omaggio alla leggenda del calcio. 2 gennaio 2023 La veglia per Pelé nello stadio del Santos. Infantino: intitolargli uno ...