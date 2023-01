Pelé | la veglia funebre nello stadio del Santos LIVE – ?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Le immagini in diretta dallodelper l’ultimo saluto del Brasile e del mondo aDopo ore di attesa si sono aperti i cancelli dellodele a migliaia adesso stanno dando l’ultimo saluto al feretro di, così come si può vedere dal video di CNN News-18. Tra politici (atteso anche il presidente Lula), ex calciatori e tifosi in migliaia sono già arrivati a rendere omaggio al numero 10 e ancora altri sono attesi nelle prossime 24 ore di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaiNews

...del Santos per l'ultimo saluto del Brasile e del mondo aDopo ore di attesa si sono aperti i cancelli dello stadio del Santos e a migliaia adesso stanno dando l'ultimo saluto al feretro di, ...Pelè, lafunebre nello stadio del Santos Alle 14 ora italiana è iniziata lafunebre per Pelè nello stadio del Santos . All'esterno del Vila Belmiro c'erano in coda migliaia di tifosi accampati già dalla notte per rendere omaggio alla leggenda del calcio brasiliano. Tra ... La veglia per Pelé nello stadio del Santos. Infantino: intitolargli uno stadio in ogni Paese - La diretta della veglia per Pelé (Diretta Editoriale) - La diretta della veglia per Pelé (Diretta Editoriale)