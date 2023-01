Corriere dello Sport

SANTOS (BRASILE) - Il presidente della Fifa , Gianni Infantino , è arrivato oggi a Vila Belmiro per dare il suo ultimo saluto a. Dopo aver lasciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo , la salma di O' Rei è arrivata all'alba in quello che è stato per anni il suo stadio, accolto da un gruppo di tifosi che hanno ...La decisione era attesa e poco fa il Santos ha sciolto le riserve annunciando che il club non ritirerà la maglia di. Questa la decisione presa dal club brasiliano nonostante lapresentata dalla famiglia di "O Rei" dopo la scomparsa del grande campione. Il presidente Rueda ha deciso di non ritirare ... Pelé, la proposta di Infantino: "Uno stadio con il suo nome in tutti i paesi"