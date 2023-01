Pelè | Infantino | ' Fifa chiederà ad ogni paese di denominare uno stadio in suo onore'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Rio de Janeiro, 2 gen. (Adnkronos) - Laa tutti i paesi del mondo diunoindi Pelé. Lo ha dichiarato il suo presidente Gianni. Il grande giocatore brasiliano, che ha vinto tre volte la Coppa del Mondo e segnato oltre 1.000 gol nella sua carriera, è morto il 29 dicembre all'età di 82 anni dopo una battaglia contro il cancro., che era in Brasile per la veglia funebre e il funerale di Pelé, ha detto ai giornalisti locali: "Chiederemo a tutti i paesi del mondo di chiamare uno dei loro stadi di calcio con il nome di Pelé". Nell'aprile 2021, Rio de Janeiro ha abbandonato i piani per intitolare il famosoMaracanà a Pelé dopo che è stato posto il veto dal governatore dello stato.

