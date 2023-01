Pele' | Infantino alla veglia funebre allo stadio del Santos

La Gazzetta dello Sport

Anche il presidente della Fifa, Gianni, e' arrivato a Vila Belmiro, lo stadio del Santos, per partecipare alla veglia funebre in onore di'. Insieme a centinaia di tifosi ha reso omaggio alla leggenda del calcio. 2 gennaio ..."Tutto il mondo, anche quello che non ha mai visto giocare Pelè, sa quello che ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente a questo sport " ha detto- . O'Rei è eterno. ... Il Brasile si ferma per la veglia di Pelé. Infantino: "Ora uno stadio col suo nome in tutti i Paesi Fifa" La camera ardente a 'Vila Belmiro', la casa delle meraviglie della leggenda del calcio scomparsa lo scorso 29 dicembre. Domani i funerali ...Al momento dell'arrivo del carro funebre con la salma di 'O Rei' ci sono stati fuochi artificiali e un gran sventolio di bandiere ...