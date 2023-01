Pechino aggiorna la legge sullo spionaggio Nel mirino c’è Taiwan

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Martedì il parlamento cinese ha iniziato a discutere un emendamento allanazionale sul contro. L’Assemblea nazionale del popolo potrebbe approvare l’emendamento già nella prima metà del 2023. Il testo non è ancora stato reso pubblico ma tutti gli elementi suggeriscono che si tratterà di una stretta riguardante. “Tutte le forze anti-Cina che spingono per unaindipendente subiranno un giro di vite una volta modificata lasul contro”, ha dichiarato a Nikkei Asia una fonte che conosce i meccanismi interni del Partito comunista cinese. Laè entrata in vigore nel novembre 2011. Definisce locome partecipazione a un’organizzazione di intelligence straniera, attività che mettono in pericolo la ...