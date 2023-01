Pd | primarie dem | voci su slittamento al 26 febbraio | Nazareno frena** 2

Il Riformista

Se a questo aggiungiamo il caso Panzeri e Soumahoro , è bene che ilsi riprenda presto e faccia un patto con la realtà. Altrimenti non si capisce perché un elettore dovrebbe votare ilquando a ...Un appuntamento chiave per il futuro dei dem sarà durante il nuovo congresso nazionale di quest'anno, quando lestabiliranno il nuovo segretario dei democratici. In pole position c'è l'... Primarie Pd, la sfida Bonaccini-Cuperlo per sopravvivere alla sindrome dell’asino buridano “È inaccettabile il decreto approvato a Montecitorio che reintegra il personale sanitario NoVax , blocca le multe e cancella il ...Passerà anche per Avellino il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna fa tappa in alcune città del Sud Italia: oltre al ...