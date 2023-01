Pd | Guizzetti ex Banca mondiale cerca le firme per candidarsi alla segreteria

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lo annuncia lui stesso in un'intervista pubblicata su repubblica.it. "Mi considero un underdog, uno sfavorito. Non appartengo a nessuna corrente interna né a gruppi di potere, ma credo che la mia ...

La sfida per la segreteria del Pd cresce di tono Il bergamasco Antonio, un passato allamondiale, si fa avanti per la segreteria del Pd con la sfida di raccogliere a tal fine 4.000 firme. Lo annuncia lui stesso in un'intervista pubblicata su repubblica.Settantatre anni, un curriculum internazionale e più di venti anni allamondiale. Dopo Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cuperlo, anche il bergamasco Antoniosi candida alla segreteria del Pd . "Mi considero un underdog, uno sfavorito", dice scegliendo una ... Congresso Pd, spunta il candidato "underdog". E' l'ex banchiere Guizzetti: "Farò una campagna modello Obama" Il bergamasco Antonio Guizzetti, un passato alla Banca mondiale, si fa avanti per la segreteria del Pd con la sfida di raccogliere a tal fine 4.000 firme ...Il nuovo candidato per la segreteria del Pd è Antonio Guizzetti, un banchiere bergamasco da poco iscrittosi al partito.