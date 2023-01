Pd | Bonaccini | ' amministratori locali energia da non lasciare più in panchina'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare personalmente i milleche da tutta Italia hanno sottoscritto l'appello per costruire un nuovo Pd, sostenendo la mia candidatura a segretario. E tante e tanti altri lo stanno facendo". Così Stefanosu Fb. "Ogni giorno nei territori si misura la capacità di leggere i bisogni dei cittadini, di ascoltare e di dare risposte concrete alle persone. Ogni giorno nei territori si misura il fare e il saper fare. Ogni giorno nei territori la sinistra c'è. Una verapopolare che il Pd non può piùin. Grazie per la fiducia, ce la metterò e ce la metteremo tutta. Insieme!".

La Svolta

