Pattinaggio Napoli | la pista più grande del Sud

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Col ritorno del freddo torna anche ilsul ghiaccio a. Uno sport e un passatempo apprezzato da grandi e piccini. Forse, però, l’idea delpuò lasciare un po’ interdetti. In fondo è normale chiedersi come effettivamente si possa pattinare sul ghiaccio se non lo si è mai fatto prima. E ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Napolike.it

...via dei presepi diche continua ad incantare cittadini e turisti, così come le Luci d'Artista del Parco del Fusaro , a Bacoli. Chi vuole divertirsi può dirigersi verso le piste di...... alle ore 17:30, all'interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista disul ... Tornano i Mercatini di Natale aal Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Tra musica, luci e ... Eventi e attività per bambini a Napoli a Capodanno 2023 Nella splendida cornice della Chiesa della Collegiata Santa Maria delle Grazie a Marigliano si è tenuta la cerimonia di premiazione della XXII edizione del Premio Napoli Cultural Classic World. Ospiti ...New York è notoriamente più fredda di Napoli, eppure hanno la stessa latitudine. Vi siete mai chiesti il perché