Patrizia Rossetti | frase pesante al Gf Vip | peggio di una bestemmia?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella casa del Grande Fratello Vip unapronunciata daha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare una ...

Blog Tivvù

Nella casa del Grande Fratello Vip una frase pronunciata daha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare una frase detta dalla presentatrice. Antonino Spinalbese abbandona (...Questa sera, 2 gennaio 2023, andrà in onda la ventiseiesima puntata del reality show e ci saranno sicuramente molti argomenti da trattare, come la frase shock pronunciata da. ... "Se fossi un uomo ti stupr*rei": Patrizia Rossetti shock al GF Vip - VIDEO Nella casa del Grande Fratello Vip una frase pronunciata da Patrizia Rossetti ha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare ...Patrizia Rossetti si è resa protagonista di un episodio immediatamente contestato dal pubblico e commentato aspramente sui social ...