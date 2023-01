Parlamento europeo | la ‘to do list’ per il 2023 | ecco cosa serve per recuperare credibilità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La presidente delRoberta Metsola ha definito lo scandalo cosiddetto Qatargate e sempre più Maroccogate come un “attacco alla democrazia europea” e si sono usati da più parti toni apocalittici per definire il pericolo per la legittimità edel(Pe) e della Ue in genere, rappresentato dalle mazzette di denaro del valore di 1,5 milioni di euro trovate dalla polizia belga; l’arresto in flagrante di una vicepresidente del Pe, Eva Kaili, un ex deputato, Antonio Panzeri, il suo ex assistente Francesco Giorgi e Niccolo Figà Talamanca, responsabile di “Non c’è pace senza giustizia”, una prestigiosa Ong attiva dagli anni ’90, dalla storia piena zeppa di progetti importanti per i diritti umani di tanti perseguitati. Sono poi coinvolti, ma ancora senza procedimenti ...