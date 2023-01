Paradise Road | trama e protagonisti del film di Bruce Beresford

Corriere dell'Umbria

Gran bel film: questa sera, lunedì 2 gennaio 2023, su La7 va in onda il film, pellicola del 1997 diretta da Bruce Beresford. Il film narra la storia di un gruppo di donne inglesi, americane, olandesi e australiane imprigionate dai giapponesi a Sumatra durante la ...Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 2 Gennaio 2023 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Re Leone, Non ci resta che piangere, Top Gun,, Zack Snyder's Justice League, Noah, Real Steel, La Ricerca della Felicità, Black Book, Natale in affitto, Christmas at Dollywood, La storia di Ruth, Mad Max: Fury, Tammy, Din Don 5 ... Paradise Road, stasera in tv lunedì 2 gennaio su La7. La trama Paradise Road . E' il titolo del film in programma stasera in tv , lunedì 2 gennaio , su La7, inizio alle ore 21.15. Genere ...Questa sera, lunedì 2 gennaio 2023, su La7 il film Paradise Road del 1997 diretto da Bruce Beresford. Il film narra la storia di un gruppo di donne inglesi, americane, olandesi e australiane imprigion ...