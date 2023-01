TGCOM

Il ricchissimo calendario del, organizzato da Consorzio Pontedilegno - Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing, prevede due appuntamenti settimanali: quelli del ...Sul ghiacciaio Presena, tra la Val di Sole (Trentino) e la Valle Camonica (Lombardia), va in scena dal 5 gennaio al 25 marzo ''. Ad esibirsi nellaArena da 200 posti, in ... Paradice Music: la musica di ghiaccio ad alta quota A 2600 metri di quota, dal 5 gennaio al 25 marzo è in programma Paradice Music; 20 spettacoli dal vivo davvero speciali in uno scenario dominato dal ghiacciaio Presena, uno dei più affascinanti dell’a ...Speciali strumenti musicali per la Paradise Band: sono completamente di ghiaccio. Il gruppo suonerà in un teatro anch'esso di ghiaccio da 200 posti in cui ...