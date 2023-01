Papa Ratzinger | fedeli in coda dall' alba per l' ultimo saluto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Decine dihanno iniziato ad arrivare in Piazza San Pietro in Vaticanoa prima mattina del 2 gennaio, per dare l'alemerito Benedetto XVI. La salma di, morto il 31 dicembre a 95 anni, resterà esposta in Vaticano fino a mercoledì. Giovedì 5 i funerali, "solenni ma sobri".

Vatican News - Italiano

Leggi anche È morto Joseph, elettoBenedetto XVI nel 2005 si dimise nel 2013 L'ultimo saluto aBenedetto XVI, lunedì la salma a San Pietro: il caso senza precedenti del funerale e ...Da oggi e fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli, poi giovedì 5 i funerali celebrati daFrancesco. 'L'Europa lo piange. Che riposi in pace', ha scritto in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Bergoglio ieri nell'Angelus ha reso 'grazie a Dio per il dono di ... Il Papa: uniamoci tutti per ringraziare Dio del dono di Benedetto XVI Un rosario tra le mani, la mitra sul capo, paramenti liturgici rossi. Così la salma del Papa emerito Benedetto XVI si presenterà ai ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...