Papa Francesco e l’ipotesi dimissioni | la porta aperta da Benedetto XVI e il pensiero della rinuncia

(Di lunedì 2 gennaio 2023)ha sempre detto che il suo pontificato sarebbe stato breve: «Quattro o cinque anni, non so, anche due o tre». Jorge Mario Bergoglio è salito al soglio di Pietro nel marzo 2013. E quindi nel frattempo di anni ne sono passati quasi dieci. Eppure le voci sulle suesi rincorrono da quando elogiò quelle di Joseph Ratzinger. Nel 2014ha detto cheXVI «ha aperto ladei papi emeriti». E qualche anno dopo ha spiegato che in futuro potrebbero essercene altri: «Non dico tanti, ma forse due o tre, e saranno emeriti», posto che ilsarà sempre «uno solo». Prima di Natale Bergoglio ha fatto sapere di aver già firmato una lettera dial pontificato «in caso di malattia». Ma il suo addio potrebbe ...

ha sempre detto che il suo pontificato sarebbe stato breve: "Quattro o cinque anni, non so, anche due o tre". Jorge Mario Bergoglio è salito al soglio di Pietro nel marzo 2013 . E ...... guidata da personale del Vaticano, per il giro a San Marco l'onore di fare 'l'autista del' toccò aMartucci, Istruttore capo della Polizia locale di Venezia, oggi in pensione. LA ..."Rimanete saldi nella fede!". Le parole chiave del testamento spirituale di Papa Benedetto XVI ci riportano alla mente quelle che il Pontefice pronunciò il 26 giugno 2012 a Rovereto di Novi, nel cuore ...Almeno mille agenti e militari al giorno, a partire da oggi, tre varchi - due di ingresso lungo il colonnato della Basilica di San Pietro e uno di uscita su via della Conciliazione - e poi ...