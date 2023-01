Pallamano | settimana cruciale per l’Italia | la Nazionale Under 21 si gioca la qualificazione per i Mondiali 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Inizia con un impegno a dir pocoildellaitaliana21 di. Gli azzurrini infatti dal 6 all’8 gennaio disputeranno a Chieti tre partite valide per le qualificazioni ai Campionatidi categoria, in scena l’estate prossima in Germania e Grecia. Si tratta a tutti gli effetti dell’ultimo tentativo per centrare il pass in vista della rassegna iridata; i nostri ragazzi infatti in precedenza non sono riusciti ad agguantare ladiretta insieme a Polonia, Croazia, Norvegia e Montenegro. A queste si sono aggiunte poi Israele e Repubblica Ceca, due team vincitori dei due M20 EHF Championships di seconda divisione. Le sette compagini citate, divise in due gironi, si sfideranno dunque in una full ...

