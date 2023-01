Palinsesti 1-7 Gennaio 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Itv Rai, Mediaset, La7 e altre tv dal 1 al 7. L’Epifania tutte le feste porta via e riparte la stagione televisiva con C’è Posta per Te, Tali e Quali, Città Segrete. Ma prima il tradizionale speciale della Lotteria Italia, abbinata ai Soliti Ignoti, e alcuni cult L'articolo proviene da MediaTurkey.

