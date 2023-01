(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Le ripetute minacce di cambiare lo storico status quo sulla Moschea di al - Aqsa a Gerusalemme è unadicon serie conseguenze per tutti". Lo ha detto Nabil Abu Rudeinah, ...

"Le ripetute minacce di cambiare lo storico status quo sulla Moschea di al - Aqsa a Gerusalemme è una dichiarazione di guerra con serie conseguenze per tutti". Lo ha detto Nabil Abu Rudeinah, ......fuoco Il ministro ha confermato che intende visitare prossimamente il Monte del Tempio (la...da molti un passo potenzialmente pericoloso per gli equilibri del luogo con i. Le norme ... Palestinesi, su Spianata da Israele dichiarazione guerra - Ultima Ora Vuole imitare Ariel Sharon. Con una nuova “passeggiata” sulla Spianata delle moschee, terzo luogo sacro per l’Islam, dopo Mecca e Medina. Lui si chiama Itamar Ben Gvir ...I palestinesi ritengono che le ultime politiche di Israele sulla Spianata delle moschee siano una dichiarazione di guerra. "Le ripetute minacce di cambiare lo storico status quo sulla Moschea di al-Aq ...