Pagamento Pensioni gennaio 2023 | date per poste italiane e banca e aumenti per fasce

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quando arriva ildelleper? E chi riceverà l’aumento? In questo articolo vediamo tutti i dettagli sul primo emolumento del nuovo anno, partendo proprio dalla data del. Non preoccupatevi se ad oggi non avete ancora ricevuto sul conto corrente la pensione, perchè come vedremo la data diè il 3: Quando arriva? tutte leper posta eIldellein Italia avviene solitamente il primo giorno lavorativo del mese, a meno che questo non cada di sabato, domenica o festivo. In questo caso, il ...