Padre Georg | ho sentito l' azione del diavolo contro Benedetto XVI

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Il Papa me lo ha detto a Castel Gandolfo. Era fine settembre del 2012» e «la mia reimmediata è stata questa: Santoè impossibile, questo proprio non è possibile». Così l’arcivescovo...

Open

... fino a giovedì 5 gennaio, quando alle 9:30 ci saranno i funerali presieduti dal Santo. Nel ... Viveva insieme suo segretario particolare, l'arcivescovoGänswein , e alle "Memores Domini", ...Non sono riuscito a trovare il sonno', ricorda. Il racconto poi arriva fino alla prima omelia dell'inizio del pontificato. Ovvero quando il Papa chiese ai fedeli di pregare per lui ... Padre Georg Gänswein racconta le dimissioni di Ratzinger: «Il diavolo in Vaticano ha agito contro Benedetto XVI» Quando decise di dimettersi da pontefice e diventare Papa emerito, Joseph Ratzinger lo rivelò soltanto a una persona: Georg Gänswein, arcivescovo-segretario di Benedetto XVI fino alla sua morte, nomin ...Padre Georg Gaenswein, arcivescovo-segretario di Benedetto XVI, racconta in una intervista che andrà in onda giovedì su Rai 3 gli anni trascorsi ...