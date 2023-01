Padre Georg e la scelta di Ratzinger | Il diavolo in Vaticano ha agito contro Benedetto XVI

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il segretario del Papa Emerito in un'intervista a Ezio Mauro ripercorre gli anni del pontificato e parla dell’addio al Papato. E rivela i particolari dei documenti rubati e dell’accusa sui preti pedofili in Germania

Corriere della Sera

Giovedì prossimo su Rai 3 alle ore 23.40 andrà in onda la puntata speciale de La scelta, intitolata "Così Ratzinger decise di dimettersi", con l'intervista integrale di Ezio Mauro a MonsignorGänswein, registrata pochi giorni prima della morte di Benedetto XVI, di cui pubblichiamo questo ...Confinandolo quasi agli 'arresti domiciliari' nel Monastero Mater Ecclesiae e arrivando anche a rimuovere dalle funzioni di prefetto della Casa Pontificia il suo segretario particolare,... Padre Georg e il rapporto con Benedetto XVI: è stato l'uomo più vicino al Papa emerito Georg Gänswein è stato l’arcivescovo-segretario di Joseph Ratzinger fino alla sua morte. Papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Urbisaglia poco prima dell’annuncio delle sue dimissioni. In un’in ...Il segretario del Papa Emerito in un'intervista a Ezio Mauro ripercorre gli anni del pontificato e parla dell’addio al Papato. E rivela i ...