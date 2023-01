Osho presenta il nuovo libro e si confessa | “Mi manca Di Maio Ho goduto con Soumahoro”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Nel Pd, che pure prendo di punta, reagiscono sempre con sportività. I 5 stelle fondamentalmente si divertono sempre, a differenza del loro elettorato. Renzi pare mi segua assiduamente. E ogni tanto spedisco una vignetta a Giorgia Meloni: si ammazza dalle risate»: Federico Palmaroli, in arte, siin una ampia intervista a La Verità. «Ma diciamocelo – dice l’autore satirico – io non voglio mai ferire nessuno. Anzi. Nelle mie battute c’è sempre un fondo di romanissima tenerezza». “Come dice coso”: diario di viaggio del 2022 Palmaroliil suo“Come dice coso” (Rizzoli) con Giorgia Meloni in copertina. Un diario di viaggio dell’anno appena trascorso, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla ...