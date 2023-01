OneDrive e Skype sono down | i servizi di Microsoft non funzionano

Everyeye Tech

Problemi per Microsoftoggi 2 Gennaio 2023. Da qualche minuto infatti si moltiplicano le segnalazione degli utenti che lamentano disservizi con i due servizi del colosso di Redmond. Come si può vedere ...... su un Mac o un PC, include anche 60 minuti di chiamateal mese su cellulari o telefoni fissi, fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo super 6 utenti, quindi in tutto 6TB, e ... Microsoft OneDrive down oggi 2 Gennaio 2023, problemi per anche ... Multiple users, including us, are reporting issues with various Microsoft services. OneDrive is down and not displaying any files, and the Microsoft 365 Service status shows problems with Skype.In queste ore si stanno verificando dei malfunzionamenti per OneDrive e Skype, i due servizi Microsoft di cloud-storage e comunicazione.