One Piece | le anticipazioni del capitolo 1071

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Weekly Shonen Jump uscirà settimana prossima, dopo le feste, ma gli spoiler del nuovodi Onesono già online. Ve li raccontiamo Bartolomew Orso giunge alla base della Red Line, e sembra stia per rimettere in scena la scalata del mecha del Regno Antico di duecento anni fa. Ad Egghead, un misterioso alleato e un traditore altrettanto ignoto fanno la loro mossa. E Garp giunge al G14, con tutta l’intenzione di attaccare Beehive. Questo ed altro ci racconta Eiichiro Oda nel primodell’anno nuovo di One, il. Per via delle festività, il nuovo numero di Weekly Shonen Jump che lo contiene non uscirà prima di lunedì prossimo (domenica per noi su MangaPlus). Tuttavia, la rivista è già stampata e pronta per la vendita, e questo ha permesso alle tavole di raggiungere il ...

